CSC – Scuola Nazionale di Cinema | inaugurato l’Anno Accademico per il triennio 2025 2028

Nella storica sede romana del Centro Sperimentale di Cinematografi a è stato inaugurato oggi, 10 novembre, l’ Anno Accademico del CSC – Scuola Nazionale di Cinema per il triennio 20252028. A fare gli onori di casa sono stati la Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo, il Direttore amministrativo della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis, la Preside della Scuola Nazionale di Cinema Gloria Malatesta e tutti i docenti di riferimento. Durante la presentazione è stato mostrato agli allievi un filmato realizzato da Edoardo De Angelis (ex allievo di Regia e vincitore di numerosi premi) dedicato ai novant’anni della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

