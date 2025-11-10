CSC – Scuola Nazionale di Cinema | inaugurato l’Anno Accademico per il triennio 2025 2028

Nella storica sede romana del Centro Sperimentale di Cinematografi a è stato inaugurato oggi, 10 novembre, l’ Anno Accademico  del  CSCScuola Nazionale di Cinema  per il triennio  20252028. A fare gli onori di casa sono stati la  Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia   Gabriella Buontempo, il Direttore amministrativo della Scuola Nazionale di Cinema  Adriano De Santis, la Preside della Scuola Nazionale di Cinema  Gloria Malatesta  e tutti i  docenti di riferimento. Durante la presentazione è stato mostrato agli allievi un filmato realizzato da  Edoardo De Angelis  (ex allievo di Regia e vincitore di numerosi premi)  dedicato ai novant’anni della   Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

