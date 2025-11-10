Cruda e Nuda il nuovo spettacolo di Alice Mangione Sarò divertente ma non buffa
Una bellissima voce: al telefono Alice Mangione ha un timbro ancora più colorato e intenso; forse perché è figlia di speaker radiofonici, cresciuta a pane e diaframma, forse perché l’imminente debutto del suo spettacolo le ha regalato una nuova energia. Un nuovo spettacolo che coincide con una nuova fase della sua vita. Alice Mangione @alycemangione, attrice, comica, autrice, coautrice e protagonista di The Pozzolis Family, progetto nato nel 2016, quando insieme all’ex compagno Gianmarco Pozzoli hanno dato vita, primi in Italia quando i social non erano ancora così evoluti, al racconto della loro vita famigliare con ironia e autenticità. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
Diciamo la verità nuda e cruda: credi davvero che sia sufficiente imparare una sequenzina per diventare più musicale, ballando tango? Una sequenzina per D'Arienzo, una per Di Sarli, una per Pugliese.... ok...ma non è così che si diventa più musicali. L'interpr - facebook.com Vai su Facebook
«Cruda e Nuda», il nuovo spettacolo di Alice Mangione. Sarò divertente, ma non buffa - Dopo essere stata protagonista del progetto Pozzolis Family, Alice Mangione si fa riscoprire al pubblico con una comicità più caustica e meno autoironica, ma sempre autentica ... Scrive panorama.it