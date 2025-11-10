Cruda e Nuda il nuovo spettacolo di Alice Mangione Sarò divertente ma non buffa

Una bellissima voce: al telefono Alice Mangione ha un timbro ancora più colorato e intenso; forse perché è figlia di speaker radiofonici, cresciuta a pane e diaframma, forse perché l’imminente debutto del suo spettacolo le ha regalato una nuova energia. Un nuovo spettacolo che coincide con una nuova fase della sua vita. Alice Mangione @alycemangione, attrice, comica, autrice, coautrice e protagonista di The Pozzolis Family, progetto nato nel 2016, quando insieme all’ex compagno Gianmarco Pozzoli hanno dato vita, primi in Italia quando i social non erano ancora così evoluti, al racconto della loro vita famigliare con ironia e autenticità. 🔗 Leggi su Panorama.it

