Crosetti intravede i primi bagliori | Qualcosa con Spalletti sta migliorando ma i malanni strutturali e forse psicologici non si possono curare in una decina di giorni…Derby un’attesa di Godot senza godimenti
Crosetti, giornalista, ha espresso il suo pensiero dopo il pareggio della Juve contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni. Primi segnali di miglioramento, ma i problemi strutturali restano. L’analisi di Maurizio Crosetti, storica firma de La Repubblica, sul momento della Juventus è lucida: la “cura Spalletti” è iniziata, ma la strada per la guarigione è ancora lunga. Il pareggio per 0-0 nel Derby della Mole contro il Torino è la fotografia di una squadra che ha ritrovato compattezza, ma non ancora la sua anima. L’impatto di Spalletti e i “malanni strutturali”. Dopo l’esonero di Igor Tudor (seguito a otto partite senza vittorie), la Signora ha ottenuto 4 risultati utili consecutivi sotto la nuova gestione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com