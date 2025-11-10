Crolla una palazzina | era già disabitata ed era stata puntellata in passato
Crollato un immobile disabitato questa mattina a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Non si registrano, però, feriti. La palazzina era stata puntellata in passato a causa di alcuni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
TRIS Siracusa. . Crolla una palazzina disabitata: la struttura era disabitata al momento del crollo. Tanta paura, ma nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook
Crolla palazzina a Bagheria: nessun ferito, era disabitata - Acune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Bagheria in via Serradifalco per un crollo di una palazzina. Da notizie.tiscali.it