Crolla una palazzina | era già disabitata ed era stata puntellata in passato

Quotidianodipuglia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crollato un immobile disabitato questa mattina a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Non si registrano, però, feriti. La palazzina era stata puntellata in passato a causa di alcuni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

