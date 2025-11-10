Crolla una palazzina a Gravina vietato l' accesso alle abitazioni vicine
La parte rimanente del vecchio stabile è crollato, mettendo a rischio la stabilità di alcuni edifici vicini. Questa mattina, a Gravina, è imploso ciò che restava in piedi di una palazzina disabitata da diversi anni. L'edificio era stato, in passato, già interessato da un crollo parziale, a cui. 🔗 Leggi su Baritoday.it
