Crisi Napoli la doppia diagnosi | un solo tiro in porta e le accuse di Conte sull’energia
La sconfitta di Bologna, la terza in campionato e quinta stagionale, non è più un incidente ma la certificazione di una crisi profonda e conclamata. Un Napoli irriconoscibile crolla 2-0 al Dall’Ara, mostrando limiti che vanno ben oltre il risultato. A lanciare l’allarme più forte, nella sua durissima analisi post-partita del 9 novembre, è stato lo stesso Antonio Conte, che ha diagnosticato un doppio problema: uno tattico, legato a un attacco diventato sterile, e uno mentale, una preoccupante “mancanza di energia”. Antonio Conte durante Bologna-Napoli, con un’espressione visibilmente delusa, arrabbiata o preoccupata L’attacco sterile: 3 partite a secco e un solo tiro in porta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
