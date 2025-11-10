Crisi da sovraindebitamento | magistrati docenti universitari e professionisti si riuniscono a Chieti per discutere di soluzioni

Chietitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Magistrati, docenti universitari e professionisti si sono riuniti, all'auditorium Cianfaranidi Chieti, venerdì, per discutere di soluzioni alle crisi da sovraindebitamento. Il convegno di studio "Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e la composizionenegoziata delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sovraindebitamento, a Bergamo 28 milioni di euro e oltre 100 procedure attivate nel 2025 - Nel 2024 il totale dei debiti dichiarati dai soggetti sovraindebitati in sede di accesso alle relative domande è stato di 44 milioni di euro nel 2024. Da bergamonews.it

