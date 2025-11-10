Crisi da sovraindebitamento | magistrati docenti universitari e professionisti si riuniscono a Chieti per discutere di soluzioni
Magistrati, docenti universitari e professionisti si sono riuniti, all'auditorium Cianfaranidi Chieti, venerdì, per discutere di soluzioni alle crisi da sovraindebitamento. Il convegno di studio "Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e la composizionenegoziata delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
