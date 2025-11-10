Crisi Amt | sospesa la direttrice generale Gavuglio

Genovatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crisi Amt. Il consiglio di amministrazione si è riunito e deliberato all’unanimità di inviare lettera di contestazione disciplinare alla direttrice generale (ed ex presidente), Ilaria Gavuglio, disponendo la sospensione cautelare della stessa. Si legge nella nota ufficiale che la decisione è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

