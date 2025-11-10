Crisi Amt | sospesa la direttrice generale Gavuglio
Crisi Amt. Il consiglio di amministrazione si è riunito e deliberato all’unanimità di inviare lettera di contestazione disciplinare alla direttrice generale (ed ex presidente), Ilaria Gavuglio, disponendo la sospensione cautelare della stessa. Si legge nella nota ufficiale che la decisione è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una città sospesa può ancora ripartire. Milano è una città sospesa: ha perso ritmo, energia e fiducia. Ma ogni crisi può trasformarsi in opportunità. Serve una visione di lungo periodo, fatta di equilibrio, collaborazione e coraggio. Milano può tornare ad essere u - facebook.com Vai su Facebook
La crisi invisibile dei cantanti lirici. Tre puntate in podcast, o relativi articoli, a cura di #QuinteParallele e Carlo Emilio Tortarolo. @carloetortarolo @quinteparallele Suggerisco l'ascolto o la lettura - X Vai su X
Crisi Amt, l’ex presidente Gavuglio sospesa dal ruolo di direttrice generale - Il ruolo è stato attribuito ad interim al direttore amministrativo Paolo Ravera ... ilsecoloxix.it scrive
Crisi Amt, il cda sospende la direttrice generale Ilaria Gavuglio - Il consiglio di amministrazione ha assegnato ad interim il ruolo di direttore generale a Paolo Ravera, già direttore amministrativo. Scrive msn.com
Crisi Amt: sospesa la direttrice generale Gavuglio - Il consiglio di amministrazione ha deliberato all’unanimità di inviare lettera di contestazione disciplinare ... genovatoday.it scrive