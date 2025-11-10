Criscitiello ha parlato così di Ivan Juric, sempre più verso l’esonero da allenatore dell’Atalanta. Ecco cosa ha detto. Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello ha detto la sua sulla situazione Ivan Juric in casa Atalanta, sempre più verso l’esonero dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo. PAROLE – « Puoi avere una annata di assestamento, dopo la sbornia Gasp, ma se prendi Juric significa che sei autolesionista. E queste cose le abbiamo scritte dal primo giorno del suo ingaggio. Ora sarebbe troppo facile. Andate su google e inserite le parole giuste nel motore di ricerca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Criscitiello ci va giù pesante su Juric: «Se prendi lui dopo Gasp sei autolesionista. Da Percassi non potevamo immaginarlo…Erano più indicati Palladino o Thiago Motta»