Crepet | I ragazzi di oggi hanno smesso di ragionare a scuola esercizio mnemonico

In una recente intervista rilasciata al Resto del Carlino, Crepet, psichiatra noto per il suo lavoro con adolescenti e famiglie, ha espresso un giudizio netto sulla condizione giovanile. Secondo lui, i ragazzi di oggi avrebbero smesso di ragionare. Una responsabilità condivisa, sostiene, che riguarda tanto il modo in cui viene usata la tecnologia quanto il funzionamento del sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

? Crepet, scuola, ragazzi, genitori ed emozioni. Sold Out ieri per l’Incontro speciale - facebook.com Vai su Facebook

Crepet: “La scuola dovrebbe far ragionare, invece si limita a far ripetere”. Ma è davvero così? - Ancora bordate alla scuola da parte di Paolo Crepet: il sociologo e psichiatra non è evidentemente contento del sistema scolastico, e anche stavolta, in un’intervista a Il Resto del Carlino, non le ha ... Da tecnicadellascuola.it

Crepet: “I gruppi Whatsapp dei genitori sono barbarici. Basta con l’egocentrismo che impedisce ai ragazzi di crescere” - Lo psichiatra Paolo Crepet torna sul palco del Teatro Duse di Bologna (27 e 28 ottobre, ore 21) con "Il reato di pensare", spettacolo teatrale incentrato sul tema della libertà di pensiero nell'era de ... Lo riporta orizzontescuola.it

Crepet: “Se un ragazzo può usare una chat di IA per costruirsi una propria formazione che bisogno c’è di andare a scuola?” - Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet continua a rilasciare dichiarazioni sulla scuola con tono a tratti disfattista e sicuramente disilluso. Lo riporta tecnicadellascuola.it