Credo nell’Amore

Vincenzo Calafiore 11 Novembre 2025 Annotare su pagine smarginate, con punta di tenera matita, tratti suggeriti dalle emozioni del ricordo di te. Guardarli con tenerezza, esplorarli con gli occhi del bambino che è in me; sono i frammenti di un giovane mondo che non c’è più. E di un’età lontana, e di un’infanzia odorosa di primavera, di ingenui sorrisi, dell’incanto del primo amore. La ricordo ancora quella mia vita elementare e primitiva, fissata negli oggetti che ancora conservo, nelle immagini, intatta e sempre pronta ad ispirare con inesauribile fecondità la mia poesia, la tenerezza che c’è in me. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

