Crack e hashish nello zainetto sorpreso dalla Polizia vicino all’auto | arrestato a Battipaglia

Un uomo è stato arrestato a Battipaglia per detenzione di crack e hashish ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Crack e hashish nello zainetto, sorpreso dalla Polizia vicino all’auto: arrestato a Battipaglia

Approfondisci con queste news

Battipaglia, lotta allo spaccio di stupefacenti: in manette pusher con crack e hashish - facebook.com Vai su Facebook

Crack e hashish nello zainetto, sorpreso dalla Polizia vicino all’auto: arrestato a Battipaglia - Un uomo è stato arrestato a Battipaglia per detenzione di crack e hashish ai fini di spaccio durante un controllo della Polizia. Si legge su virgilio.it

Trovato a Battipaglia con hashish e crack pronti per lo spaccio. 45enne in manette - Un 45enne battipagliese, durante un controllo degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, è stato ... ondanews.it scrive

Tenta di disfarsi di crack e hashish, arrestato 29enne - La sua auto ha insospettito i carabinieri di Sutri, fermato per droga anche un 21enne sorpreso a cedere una dose di cocaina a un uomo a ridosso di una zona boschiva ... Si legge su civonline.it