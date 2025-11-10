Covid e digitale rivoluzionano il modo di viaggiare
COME È CAMBIATO il mondo dei viaggi dopo la pandemia? E come con internet e i social? La risposta arriva da Antonio Recchi, titolare di Criluma Viaggia, agenzia viaggi nata 12 anni fa nelle Marche. "Abbiamo iniziato con pochi clienti, una vetrina e tanta passione per i viaggi – racconta Antonio Recchi (nella foto in basso), titolare dell’azienda –. Oggi siamo una struttura integrata che combina la consulenza tradizionale con la forza del digitale. La nostra missione è sempre la stessa: far viaggiare le persone, ma con strumenti e linguaggi al passo con i tempi". Criluma Viaggi ha sede ad Ancona, ma il suo pubblico non ha più confini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
