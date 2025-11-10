Così il potere politico calpesta le Camere
Oramai comunemente sdoganato l’esproprio delle funzioni e delle prerogative delle Camere da parte dei governi, praticamente tutti senza eccezioni, resta da capire come si sia potuti arrivare. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
’Ndrina Palamara: il clan jonico tra traffici internazionali, appalti e potere politico: La ’ndrina Palamara rappresenta un esempio paradigmatico della 'ndrangheta jonica: un sodalizio familiare in grado di operare su più fronti – narcotraffico, appalti, politica locale - facebook.com Vai su Facebook