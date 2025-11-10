Così Enel forma i professionisti della transizione

RIPARTONO LE NUOVE EDIZIONI dei programmi "Energie per Crescere" ed "Energie per la Scuola", le iniziative di Enel nate per colmare il gap tra domanda e offerta di competenze specialistiche nel settore energetico e che dal 2022 a oggi hanno permesso a circa 6mila giovani di inserirsi nelle imprese della filiera elettrica. In particolare, quest’anno i due programmi si rinnovano offrendo ulteriori opportunità: Energie per Crescere amplierà il bacino delle professionalità da formare e permetterà ai giovani che partecipano di ottenere sin da subito un contratto a tempo indeterminato, mentre Energie per la Scuola estenderà i corsi anche ai neodiplomati, oltre che agli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

