Cosa prevede il progetto di riqualificazione dello stadio | capienza interventi attività commerciali
Sul sito del Comune di Genova è stato pubblicato l'avviso attraverso il quale viene reso noto il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris presentato lo scorso 31 ottobre. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, si parla si un investimento di circa cento milioni di euro da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Accordo sulla fine dello shutdown in Usa: cosa prevede e come è stato raggiunto - facebook.com Vai su Facebook
Ma il politico italiano Carlo Calenda, come del resto alcuni altri suoi malcapitati colleghi, davvero comprende cosa significhi il simbolo che si è fatto tatuare sul braccio? In Russia, a tal proposito, si usa dire "son tutti frutti dello stesso campo”. facebook.com/sh - X Vai su X
Cosa prevede il progetto di riqualificazione dello stadio: capienza, interventi, attività commerciali - Pubblicata sul sito del Comune la proposta delle società, sì a concerti, eventi, attività di ristorazione, no a supermercati ... genovatoday.it scrive
Centro Sportivo Sant’Agata, finalmente: via libera definitivo al progetto di riqualificazione - La soddisfazione del vice sindaco metropolitano Versace: “La casa dei reggini torna alla Reggina. Lo riporta citynow.it
Riqualificazione centro sportivo Sant’Agata, via alla proposta di “Partenariato Pubblico/Privato”: cosa succede ora - Nel corso del Consiglio Metropolitano odierno a Reggio Calabria, i consiglieri hanno anche dato l’ok alla ‘Proposta di Partenariato Pubblico/Privato per la riqualificazione e gestione dell’impianto sp ... Come scrive strettoweb.com