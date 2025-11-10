Cosa prevede il progetto di riqualificazione dello stadio | capienza interventi attività commerciali

Genovatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito del Comune di Genova è stato pubblicato l'avviso attraverso il quale viene reso noto il progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris presentato lo scorso 31 ottobre. Secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, si parla si un investimento di circa cento milioni di euro da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cosa prevede progetto riqualificazioneCosa prevede il progetto di riqualificazione dello stadio: capienza, interventi, attività commerciali - Pubblicata sul sito del Comune la proposta delle società, sì a concerti, eventi, attività di ristorazione, no a supermercati ... genovatoday.it scrive

cosa prevede progetto riqualificazioneCentro Sportivo Sant’Agata, finalmente: via libera definitivo al progetto di riqualificazione - La soddisfazione del vice sindaco metropolitano Versace: “La casa dei reggini torna alla Reggina. Lo riporta citynow.it

cosa prevede progetto riqualificazioneRiqualificazione centro sportivo Sant’Agata, via alla proposta di “Partenariato Pubblico/Privato”: cosa succede ora - Nel corso del Consiglio Metropolitano odierno a Reggio Calabria, i consiglieri hanno anche dato l’ok alla ‘Proposta di Partenariato Pubblico/Privato per la riqualificazione e gestione dell’impianto sp ... Come scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Prevede Progetto Riqualificazione