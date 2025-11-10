Cosa dobbiamo aspettarci dalla conferenza sul clima in Brasile

C'è molto pessimismo sui risultati che potrà raggiungere la Cop30, ma l'atteggiamento pragmatico del governo brasiliano potrebbe aiutare a realizzare iniziative concrete.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla conferenza sul clima in Brasile - C'è molto pessimismo sui risultati che potrà raggiungere la Cop30, ma l'atteggiamento pragmatico del governo brasiliano potrebbe aiutare a realizzare iniziative concrete.

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Cop30 (raccontato in modo narrativo) - Questa conferenza potrebbe farci tornare all'entusiasmo di quando tutto è cominciato.

