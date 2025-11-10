Cosa ci si può aspettare dalla conferenza sul clima in Brasile
C’è molto pessimismo sui risultati che potrà raggiungere la Cop30, ma l’atteggiamento pragmatico del governo brasiliano potrebbe aiutare a realizzare iniziative concrete. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
