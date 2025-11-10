Coruzzi racconta la vita stroardinaria di Hafez Haidar l’uomo della pace
La scrittrice reggiana Rita Coruzzi volta pagina. Da romanzi storici sulle donne e il loro riscatto (Matilde di Canossa, Santa Rita da Cascia) è passata ad un altro genere con il nuovo libro “L’uomo della pace”, che racconta la vita di Hafez Haidar, libanese, già professore universitario di arabo all’università di Pavia, candidato per due volte al Nobel per la pace e una al Nobel per la letteratura. Haidar è poeta e traduttore, fra gli altri, de ’Le mille e una notte’. Il libro viene presentato alle 18 di stasera alla libreria all’Arco. Coruzzi dialogherà con Hafez Haidar, modera Anna Giada Altomare, la Fondatrice della Casa editrice (Another coffee stories) che ha pubblicato il volume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
