Corso di alta formazione la maestra cioccolatiera Stacchezzini all' alberghiero Trecroci

Reggiotoday.it | 10 nov 2025

Carola Stacchezzini, maestra cioccolatiera di fama internazionale, nota come la prima donna formatrice di professionisti in Italia e giudice in concorsi internazionali, è stata la protagonista di un intenso corso di formazione specialistica presso l'istituto professionale alberghiero turistico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

