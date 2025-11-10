Corsi gratuiti per piastrellisti e tecnici di impianti elettronici | ultimi giorni per iscriversi

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due mestieri intramontabili, due professioni sempre più ricercate dal mercato del lavoro, e un'occasione formativa completamente gratuita. FORMEDIL PISA ENTE SCUOLA EDILE E CPT, capofila di un ATI con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e MC costruzioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Stage gratuiti per i tecnici del wireless - laurea della durata di due anni per 40 giovani diplomati che vogliono specializzarsi in soluzioni web- Secondo punto-informatico.it

Quei corsi gratis per tecnici IT - Si entra diplomati, si esce esperti nella gestione di infrastrutture IT e servizi digitali per le aziende. Da nuvola.corriere.it

Tecnici e operatori meccanici. Corsi gratuiti di formazione - Le aziende del comprensorio di Massa Carrara e Versilia cercano personale formato in nuove mansioni. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Corsi Gratuiti Piastrellisti Tecnici