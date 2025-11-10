Corsi gratuiti per piastrellisti e tecnici di impianti elettronici | ultimi giorni per iscriversi
Due mestieri intramontabili, due professioni sempre più ricercate dal mercato del lavoro, e un'occasione formativa completamente gratuita. FORMEDIL PISA ENTE SCUOLA EDILE E CPT, capofila di un ATI con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e MC costruzioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
