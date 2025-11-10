Corruzione Enrico Tiero resta ai domiciliari

Latinatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Tiero resta agli arresti domiciliari. Questa la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Roma che hanno respinto il ricorso presentato dai legali del consigliere regionale, Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore.La notizia è di poche ore fa con i magistrati che si sono espressi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

