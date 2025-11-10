Corriere dello Sport – Juric a un passo dall’esonero l’Atalanta piomba su Palladino 

Justcalcio.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-10 00:38:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Ivan Juric e l’Atalanta sono pronti a dirsi addio. Al tecnico croato nelle prossime ore verrà comunicato l’esonero, probabilmente già domani arriverà l’ufficialità. Decisiva la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo. Palladino il favorito, Thiago Motta e Mancini le alternative. Sulla panchina del club bergamasco potebbe sedere Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina. Per lui possibile un contratto fino al 2027 oppure una firma fino al termine della stagione con opzione sulla prossima. È lui la prima scelta dell’Atalanta e il netto favorito anche se sullo sfondo restano i nomi di Thiago Motta e Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 juric a un passo dall8217esonero l8217atalanta piomba su palladino160

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juric a un passo dall’esonero, l’Atalanta piomba su Palladino 

Altri contenuti sullo stesso argomento

corriere sport 8211 juricJuric deluso dall'Atalanta: "Crollo inspiegabile. Futuro? Non ho parlato con nessuno" - Il tecnico nerazzurro cerca di analizzare il crollo in casa contro il Sassuolo: "Ho visto poca concentrazione sui particolari, in campionato stiamo andando male" ... Scrive msn.com

corriere sport 8211 juricAtalanta, Juric riapre caso Lookman e non si sente più in discussione - Il tecnico della Dea Juric alza la testa dopo la vittoria in Champions contro il Marsiglia, chiarisce caso Lookman e spiega perché le prestazioni sono state altalenanti ... Come scrive sport.virgilio.it

corriere sport 8211 juricJuric a un passo dall'esonero, l'Atalanta piomba su Palladino - Decisiva per il tecnico la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport 8211 Juric