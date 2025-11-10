Corriere dello Sport – Juric a un passo dall’esonero l’Atalanta piomba su Palladino

2025-11-10 00:38:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Ivan Juric e l’Atalanta sono pronti a dirsi addio. Al tecnico croato nelle prossime ore verrà comunicato l’esonero, probabilmente già domani arriverà l’ufficialità. Decisiva la pesante sconfitta interna contro il Sassuolo. Palladino il favorito, Thiago Motta e Mancini le alternative. Sulla panchina del club bergamasco potebbe sedere Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina. Per lui possibile un contratto fino al 2027 oppure una firma fino al termine della stagione con opzione sulla prossima. È lui la prima scelta dell’Atalanta e il netto favorito anche se sullo sfondo restano i nomi di Thiago Motta e Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juric a un passo dall’esonero, l’Atalanta piomba su Palladino

