Corriere dello Sport | Bologna lezione di Italiano ai campioni d’Italia

Napolipiu.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Una lezione di calcio e carattere. Così Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport descrive la serata perfetta del Bologna, capace di battere 2-0 i campioni d’Italia con una prestazione feroce e piena di personalità. Una vittoria che vale l’ingresso in zona Champions e la consapevolezza di essere ormai una grande realtà del campionato. Il Bologna di Vincenzo Italiano, come scrive Mandarini sul quotidiano romano, ha giocato con coraggio e intensità fino al 95’, nonostante i due giorni in meno di recupero rispetto al Napoli e l’infortunio del portiere Skorupski all’8’, sostituito dal diciassettenne Pessina, protagonista inatteso di una favola calcistica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

