Corriere dello Sport | Bologna lezione di Italiano ai campioni d’Italia

"> Una lezione di calcio e carattere. Così Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport descrive la serata perfetta del Bologna, capace di battere 2-0 i campioni d’Italia con una prestazione feroce e piena di personalità. Una vittoria che vale l’ingresso in zona Champions e la consapevolezza di essere ormai una grande realtà del campionato. Il Bologna di Vincenzo Italiano, come scrive Mandarini sul quotidiano romano, ha giocato con coraggio e intensità fino al 95’, nonostante i due giorni in meno di recupero rispetto al Napoli e l’infortunio del portiere Skorupski all’8’, sostituito dal diciassettenne Pessina, protagonista inatteso di una favola calcistica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Bologna, lezione di Italiano ai campioni d’Italia”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Paleari e Di Gregorio evitano a più riprese i gol avversari. La Juventus sale a 19 punti in classifica, il Torino a 14 #CorrieredelloSport #SerieA #JuveToro - X Vai su X

Corriere dello Sport : Prefetto di Verona incontra la delegazione della Fondazione Insigniti OMRI Il Corriere dello Sport riporta la notizia che il Prefetto di Verona, Demetrio Martino, co-fondatore della Fondazione OMRI, ha incontrato gli insigniti residenti nella p - facebook.com Vai su Facebook

Corriere dello Sport: “Bologna, lezione di Italiano ai campioni d’Italia” - Così Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport descrive la serata perfetta del Bologna, capace di battere 2- Secondo napolipiu.com

Fiorentina-Bologna risultato 2-2: i rigori di Gudmundsson e Kean tengono in vita Pioli - Nella partita delle revisioni alla Var, la Fiorentina manca ancora l'appuntamento con la vittoria e rimane ai margini della zona retrocessione. Si legge su msn.com

Zazzaroni: "Il Bologna ha dato il fritto al Napoli. Il nervosismo di Conte non è casuale" - Ivan Zazzaroni non ha mai nascosto di essere un grande tifoso del Bologna e non ha perso l'occasione per esaltare la grande vittoria dei felsinei contro il Napoli. Scrive msn.com