Correva l' anno di Marco Saioni | Perugia - Mai più dolori malattie veneree impotenza La pubblicità nei giornali

Perugiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel trambusto della vita quotidiana, il pubblico non può fare lo sforzo di cercare, ma chiede che gli venga additato dalla réclame tutto ciò che gli occorre”.Uno dei testi utilizzati all’epoca per convincere gli inserzionisti a investire in pubblicità.Fin dalle prime edizioni, i giornali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Correva Anno Marco Saioni