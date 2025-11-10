Coppa del Mondo sci alpino Levi 2025 | programma orari tv streaming

Dopo l’antipasto di Soelden di qualche settimana fa, ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un altro classico appuntamento di inizio stagione. Si gareggia, infatti, in Finlandia a Levi, dove in programma ci sono due slalom: sabato quello femminile, mentre domenica quello maschile. Rispetto alla gara femminile si prospettano grandi difficoltà per l’Italia. Infatti l’assenza di Marta Rossetti (out tutta la stagione) e quella quasi certa di Martina Peterlini (problema al tendine) sono veramente pesanti per la squadra azzurra, che cercherà di portare più atlete possibili alla seconda manche con il rischio di non vedere nemmeno un’italiana tra le trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Levi 2025: programma, orari, tv, streaming

