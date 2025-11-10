Dal 10 al 21 novembre a Belém, nell’Amazzonia brasiliana, si terrà la COP30, la conferenza Onu sul clima. Si tratta di un evento di conferme, che torna proprio in Brasile, dove tutto è iniziato nel 1992 con la conferenza di Rio de Janeiro. Fu la prima occasione nella quale vennero affrontati in modo globale i temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Sarà anche un anno decisivo, perché ci troviamo a 10 anni dall’ accordo di Parigi del 2015, firmato da 177 Paesi e che ha rappresentato di fatto il momento più alto della cooperazione globale per il clima. Il 2025 segna un anno complesso, fatto di guerre, multilateralismo che mostra un mondo sempre più diviso, un maggior uso e produzione di elementi che causano gas serra e riscaldamento globale e molto altro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - COP30 a Belém tra polemiche, promesse e un clima sempre più caldo