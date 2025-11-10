Controversie con gli operatori energetici? Obbligatoria la conciliazione con Arera

(Adnkronos) – State litigando con le società di gas, elettricità o acqua e non riuscite ad uscirne? Provate con il servizio di conciliazione di Arera l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. E' uno strumento messo a disposizione dei consumatori per risolvere in maniera semplice e veloce eventuali controversie con gli operatori che forniscono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

