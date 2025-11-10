Come in altri momenti storici e critici della nostra travagliata vita nazionale, e l’esempio più immediato sono gli scioperi operai del 1943 e il glorioso luglio 1960, lavoratrici e lavoratori sono ancora una volta chiamati a scendere in campo per salvare l’Italia e la democrazia. In uno scenario internazionale sempre più caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dai tentativi di riarmo dell’Unione europea, dall’aggressione annunciata degli Stati Uniti al Venezuela e dal perdurare del genocidio in Palestina (alcune centinaia di morti palestinesi nelle “scaramucce”, Tajani dixit, che hanno seguito la “tregua” firmata a Sharm el Sheik, il governo Meloni tenta la carta dell’ulteriore stretta repressiva per mantenere il suo fragile controllo sul nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Contro il governo e per il no al referendum, tornino in campo lavoratrici e lavoratori