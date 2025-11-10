Contratti pirata e mandati irregolari | gli agenti di commercio chiedono tutele

Il fenomeno dilaga anche nel Lecchese. Sempre più aziende ricorrono a contratti irregolari, sostituendo la figura dell'agente di commercio con quella del procacciatore d'affari o del consulente, anche quando non ne sussistono i requisiti. Una scorciatoia che genera confusione, penalizza i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Alberto Petranzan, Presidente Agenti FNAARC, sui “contratti pirata” nel mondo della rappresentanza commerciale: ”Vediamo sempre più spesso aziende che usano impropriamente le figure del procacciatore d’affari o del consulente al posto dell’agente di co - facebook.com Vai su Facebook

#Bombardieri: Manovra: chiediamo la detassazione degli aumenti contrattuali e il riconoscimento dei contratti maggiormente rappresentativi. Basta contratti pirata: 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri meritano tutela. @PpBombardieri #coffeebreakla7 - X Vai su X

I contratti pirata sono sempre di più. Confcommercio: il governo agisca - 000 accordi nazionali, ma solo una parte è sottoscritta da organizzazioni realmente rappresentative". Come scrive quotidiano.net

Contratti pirata, fino a 12mila euro l’anno in meno. 200 salari per 160 mila lavoratori - ROMA – Un quarto dei 1000 contratti collettivi di lavoro depositati al Cnel riguardano turismo e terziario, e la maggior parte è frutto di accordi al ribasso. Si legge su repubblica.it

Salari e contratti-pirata, allarme di Mattarella - Sergio Mattarella interviene nel dibattito sul lavoro, lanciando l'allarme sui cosiddetti contratti- Da avvenire.it