Continua il mini tour di Fragile | viaggio nella fenomenologia delle relazioni umane

Brindisireport.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - La produzione TerramMare Teatro, sotto la guida di Tino Caspanello, torna a incantare il pubblico con "Fragile - Piccola fenomenologia di coppia", un'opera che si distingue nel panorama teatrale contemporaneo per la sua profonda analisi delle dinamiche relazionali. Il tour. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

