Continua il mini tour di Fragile | viaggio nella fenomenologia delle relazioni umane

SAN VITO DEI NORMANNI - La produzione TerramMare Teatro, sotto la guida di Tino Caspanello, torna a incantare il pubblico con "Fragile - Piccola fenomenologia di coppia", un'opera che si distingue nel panorama teatrale contemporaneo per la sua profonda analisi delle dinamiche relazionali. Il tour. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Continua nel Salento il mini tour di “Fragile” – Piccola fenomenologia di coppia, con Silvia Civilla e Pietro Pizzuti - Un lavoro poetico e intenso che esplora la delicatezza delle relazioni umane e la fragilità dell'esistenza quotidiana, attraverso la storia di due ... Lo riporta corrieresalentino.it