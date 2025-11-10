Conte sotto accusa dopo Bologna | Tradito dai suoi

Una lezione tattica, un crollo di idee e di energie. Così il Corriere della Sera racconta la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte sotto accusa dopo Bologna: “Tradito dai suoi”

LA ZAMPATA DI DALLINGA!!! Si sblocca Bologna-Napoli con la rete dell'attaccante rossoblù: la squadra di Antonio Conte è sotto al Dall'Ara! #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Napoli, Conte si dice preoccupato e accusa la squadra e se stesso ma per i tifosi non è più tempo di scuse: web furioso - Per il Napoli terza gara di fila senza reti e tesoretto in classifica dilapidato, il tecnico leccese Conte non vede più l'energia positiva dell'anno scorso e non cerca alibi per la sconfitta al Dall'A ... Riporta sport.virgilio.it

Inter, il big finisce ‘sotto accusa’: c’entra ancora il litigio con Conte - Inter: ora un big è finito sotto accusa per un motivo in particolare, c'entra anche Conte. Si legge su spaziointer.it