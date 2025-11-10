Conte-Napoli il futuro è già in bilico | resta o va via? Ecco cosa succede ora

Le parole sono pietre e quelle scagliate da Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna hanno generato un terremoto. L’ultimatum lanciato alla squadra (“ Io morti non li accompagno “) ha aperto per la prima volta un serio dibattito sul suo futuro a Napoli, dividendo i tifosi e mettendo il tecnico di fronte a un bivio. Ma Conte rischia davvero un addio prematuro? Questa analisi di Napolissimo, basata sulle dichiarazioni ufficiali del 9 novembre 2025, distingue i fatti dalle speculazioni. Quali sono le parole che hanno scatenato la crisi?. Conte non ha usato giri di parole per descrivere la sua frustrazione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte-Napoli, il futuro è già in bilico: resta o va via? Ecco cosa succede ora

News recenti che potrebbero piacerti

"Peggio che col PSV". Alvino su Conte: "Oggi è lui che deve fare una riflessione. Napoli preoccupante, senza reazione: è spento e si concede all'avversario" - facebook.com Vai su Facebook

? $Napoli, per $Conte l’ora più dura: difesa colabrodo e acquisti flop - X Vai su X

Napoli, futuro in bilico: due nomi per un eventuale sostituzione di Antonio Conte - Un ko pesante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale della ... Da dailynews24.it

Conte, il futuro è un’incognita? Il ciclo azzurro potrebbe ripartire da un giovane allenatore - Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio che ha riportato entusiasmo e ambizione sotto il Vesuvio. Segnala dailynews24.it

Napoli, La Repubblica: Conte ha scelto il suo futuro. Sarà ancora all’ombra del Vesuvio? - il tecnico salentino ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro, con l’obiettivo di consolidare il ciclo vincente appena iniziato e difendere il titolo nella prossima stagione. Scrive gonfialarete.com