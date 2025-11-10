"> Il primo confronto tra Antonio Conte e la squadra arriva immediatamente dopo il fischio finale del Dall’Ara. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico si è chiuso negli spogliatoi per un faccia a faccia a caldo, prima di congedare i tanti nazionali. Un momento teso, che anticipa – scrive ancora Mandarini – un possibile confronto acceso con il presidente Aurelio De Laurentiis nelle prossime ore. Conte non nasconde la preoccupazione: «Sono preoccupato. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e non sono un caso, soprattutto per una squadra etichettata come quella che avrebbe dovuto ammazzare il campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte, l’autocritica è durissima: «Non sono entrato nei cuori dei miei giocatori»