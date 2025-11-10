Conte fa i calcoli E sorpassa il Pd sulla destra
"Grande è la confusione sotto il cielo", diceva Mao. Anche dentro il campo, Presidente. Quello largo, intendiamo, per un nuovo e non banale motivo di dissapore: la patrimoniale. Elly Schlein ne sussurra il nome, in chiave di equità e redistribuzione dei redditi, allargandola (chissà come) a una dimensione europea. Il suo principale "alleato", Giuseppe Conte, che dovrebbe nuotare ad ampie bracciate nel mare della lotta alle grandi fortune, come le chiamano in Francia, taglia corto: "Per noi non è all’ordine del giorno". Che è come spiazzare da destra un Pd che non perde occasione per mettersi il più possibile a sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Quello tra Antonio Conte e la Champions è diventato un rapporto complicato: il suo Napoli riuscirà a qualificarsi agli ottavi? Ha raggiunto i quarti una volta, alla prima partecipazione da tecnico sulla panchina della Juventus nel 2013. Da quel momento - facebook.com Vai su Facebook
Conte fa i calcoli. E sorpassa il Pd sulla destra - Quello largo, intendiamo, per un nuovo e non banale motivo di dissapore: la patrimoniale. Lo riporta quotidiano.net