conte fa i calcoli e sorpassa il pd sulla destra

"Grande è la confusione sotto il cielo", diceva Mao. Anche dentro il campo, Presidente. Quello largo, intendiamo, per un nuovo e non banale motivo di dissapore: la patrimoniale. Elly Schlein ne sussurra il nome, in chiave di equità e redistribuzione dei redditi, allargandola (chissà come) a una dimensione europea. Il suo principale "alleato", Giuseppe Conte, che dovrebbe nuotare ad ampie bracciate nel mare della lotta alle grandi fortune, come le chiamano in Francia, taglia corto: "Per noi non è all'ordine del giorno". Che è come spiazzare da destra un Pd che non perde occasione per mettersi il più possibile a sinistra.

