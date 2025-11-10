Conte -De Laurentis telefonata fiume

Secondo quanto riferisce  Il Mattino  le dimissioni sono una minaccia lontanissima, ma o torna a sentire il  Napoli  la sua squadra oppure ogni scenario diventa possibile. Ovviamente De Laurentiis ha fiducia totale in Antonio, neppure scalfita da questi ko.. E glielo ha ripetuto ancora una volta perché solo lui può evitare il tracollo. Conte vuole che nessuno metta in dubbio il suo metodo, i suoi allenamenti. Sente troppi sussurri, troppe vocine sugli infortuni muscolari legati alle sue sedute da marines: vede la squadra imborghesita dallo scudetto. Su questi punti vuole battere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

