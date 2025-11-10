Conte -De Laurentis telefonata fiume
Secondo quanto riferisce Il Mattino le dimissioni sono una minaccia lontanissima, ma o torna a sentire il Napoli la sua squadra oppure ogni scenario diventa possibile. Ovviamente De Laurentiis ha fiducia totale in Antonio, neppure scalfita da questi ko.. E glielo ha ripetuto ancora una volta perché solo lui può evitare il tracollo. Conte vuole che nessuno metta in dubbio il suo metodo, i suoi allenamenti. Sente troppi sussurri, troppe vocine sugli infortuni muscolari legati alle sue sedute da marines: vede la squadra imborghesita dallo scudetto. Su questi punti vuole battere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Romano: "Vertice Conte-De Laurentiis. Vi dico tutto" Leggi qui areanapoli.it/share/612207/ - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: a Conte, De Laurentiis e McTominay il premio “Manlio Scopigno” - X Vai su X
Conte apre la crisi Napoli dopo Bologna, presto incontro con De Laurentiis sul futuro - Con queste parole, Antonio Conte ha di fatto aperto ufficialmente la crisi del Napoli dopo il ko di Bologna, il qui ... Da internapoli.it
Napoli, dimissioni Conte: incontro con De Laurentiis, cosa sta succedendo - Conte potrebbe valutare le dimissioni dopo la sconfitta contro il Bologna? Lo riporta fantamaster.it
Conte-De Laurentiis: lunga telefonata ieri sera. Il mister è andato a Torino - Allarme in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna, la compagine partenopea è a secco da tre partite, nessun gol segnato. Lo riporta msn.com