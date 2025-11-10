Conte-bis e Garcia a confronto | i numeri non lasciano scampo avete visto?

Dopo la vittoria dell’ Inter sulla Lazio, il Napoli perde il primo in classifica con 22 punti, a due lunghezze dai nerazzurri e dalla Roma capolista. Un dato curioso lega la stagione attuale a quella del 202324: anche allora, con Rudi Garcia, gli azzurri occupavano la quarta posizione dopo undici giornate, con 21 punti. La squadra di Antonio Conte ha un bottino quasi identico, ma con numeri diversi tra gol fatti e subiti. Conte e Garcia a confronto – ANSA – spazionapoli.it News SSC Napoli, il confronto tra Antonio Conte e Rudi Garcia. Il Napoli si ritrova con 22 punti in classifica all’undicesima giornata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte-bis e Garcia a confronto: i numeri non lasciano scampo, avete visto?

Leggi anche questi approfondimenti

#Napoli, Antonio #Conte (quasi) come Rudi #Garcia: #Conte ha 22 punti in campionato e 4 punti in #ChampionsLeague alla undicesima giornata, mentre Rudi #Garcia aveva 7 punti in #ChampionsLeague e soltanto un punto in meno di #Conte alla undice - X Vai su X

Il confronto tra Antonio #Conte e Rudi #Garcia nelle stagioni post scudetto: solo 1 punto in più per il tecnico leccese ? Cosa ne pensate? #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #BolognaNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Conte e il confronto con De Bruyne dopo il caso della sostituzione: il discorso che ha fatto alla squadra - Il finale della storia, mai come in questo caso, è il senso stesso della storia: Antonio Conte ha affrontato e chiuso molto velocemente l’episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro con ... Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, Conte e gli undici fedelissimi: il confronto con le altre big del campionato - Dai numeri stagionali in Serie A emerge nettamente un blocco di undici giocatori su cui Conte sta facendo affidamento in maniera totale. Riporta sport.sky.it

Napoli, confronto Conte-giocatori dopo Genova - Tutti a rapporto dal condottiero Conte, martedì al quartier generale del Napoli, alla ripresa degli allenamenti: oggetto del faccia a faccia allenatore squadra, individuare le ragioni del secondo ... sportmediaset.mediaset.it scrive