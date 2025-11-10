Contamination Lab di Unipi tra le buone pratiche europee per l' educazione imprenditoriale

Pisa, 10 novembre 2025 - Il Contamination Lab dell’Università di Pisa entra ufficialmente nella mappa delle esperienze di eccellenza europee sull’imprenditorialità in ambito universitario. Il CLab è infatti stato citato come buona pratica nel nuovo report della Commissione Europea “Entrepreneurial Skills and Mindsets in Education”, pubblicazione che raccoglie i modelli più efficaci adottati da atenei e istituzioni per sviluppare competenze imprenditoriali nei percorsi formativi. Il documento, realizzato nell’ambito della Community for Educational Innovation (CEI), analizza tendenze, casi di successo e raccomandazioni per rendere l’imprenditorialità una componente strutturale dei sistemi educativi europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

