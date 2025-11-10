Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio | Loro più bravi ma arbitro non all’altezza Inizio a pensare che…

Inter News 24 Conferenza stampa Sarri post Inter Lazio, il tecnico biancoceleste duro in conferenza stampa: «Errore grave su Zaccagni, arbitri non all’altezza». Al termine di Inter Lazio, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti nella conferenza stampa post gara al Meazza, tracciando un bilancio lucido sulla prestazione della sua squadra ma non risparmiando critiche all’arbitro. «Il gap tra noi e l’Inter è grosso, ma per il carattere e per la mentalità sono soddisfatto. Quell’erroraccio poteva portarci alla disfatta, invece abbiamo sofferto all’inizio ma poi siamo usciti bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

