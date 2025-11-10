Conferenza stampa Lautaro post Inter Lazio | Oggi era importante per noi e per la classifica Momenti senza gol? Ci lavoro anche con lo psicologo e mio padre mi ha trasmesso…
Inter News 24 Conferenza stampa Lautaro post Inter Lazio: le parole dell’attaccante e capitano dei nerazzurri dopo la vittoria in campionato. La conferenza stampa di Lautaro Martinez al termine di Inter Lazio. SUL MATCH – « Oggi era una gara importante per noi, per la classifica e per il percorso. Torniamo in testa, è quello che volevamo dopo i tanti punti persi per strada. Ci sono tante cose da migliorare, sono contento per il lavoro che si sta facendo con il nuovo mister che ha voglia di crescere con noi. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, questi tre punti hanno un grande valore ». SE SENTO DI SAPER GESTIRE MEGLIO I MOMENTI DI APPANNAMENTO RISPETTO AL PASSATO? – « Per me il gol ha sempre un valore enorme. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Vigilia di Roma-Udinese, le parole di Runjaic in conferenza stampa. - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di Mazzola? Non lo sarei aspettato quando sono arrivato qui" - Autore del gol che ha dato il la alla vittoria dell'Inter sulla Lazio, successo che vale il primato prima della seconda sosta, Lautaro Martinez parla così in conferenza stampa ... Secondo msn.com
Lazio, Sarri: “Inter più brava, ma arbitro non all’altezza. Inizio a pensare che…” - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al Meazza al triplice fischio della gara con l'Inter. Si legge su fcinter1908.it
Sarri: “Grande gap con l’Inter, ma la mia squadra sta crescendo” - Dal nostro inviato allo stadio “Meazza” in San Siro, Milano: Martino Cardani Il nostro allenatore, mister Maurizio Sarri, ha parlato nella conferenza stampa del post di Inter Lazio, per commentare il ... Da lazionews.eu