Inter News 24 Conferenza stampa Lautaro post Inter Lazio: le parole dell’attaccante e capitano dei nerazzurri dopo la vittoria in campionato. La conferenza stampa di Lautaro Martinez al termine di Inter Lazio. SUL MATCH – « Oggi era una gara importante per noi, per la classifica e per il percorso. Torniamo in testa, è quello che volevamo dopo i tanti punti persi per strada. Ci sono tante cose da migliorare, sono contento per il lavoro che si sta facendo con il nuovo mister che ha voglia di crescere con noi. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, questi tre punti hanno un grande valore ». SE SENTO DI SAPER GESTIRE MEGLIO I MOMENTI DI APPANNAMENTO RISPETTO AL PASSATO? – « Per me il gol ha sempre un valore enorme. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Lautaro post Inter Lazio: «Oggi era importante per noi e per la classifica. Momenti senza gol? Ci lavoro anche con lo psicologo, e mio padre mi ha trasmesso…»