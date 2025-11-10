Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Lazio: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo il successo ottenuto oggi in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Lazio. PERCORSO – « Per me i passi falsi sono stati pochi, ne abbiamo vinte 11 nelle ultime 12. Sono contento del percorso, la classifica non la guardo perché è presto. L’esperienza da giocatore me lo dice. Mi godo quello che i ragazzi cercano di fare, il percorso, la presa di coscienza. Lavoriamo sodo e siamo consapevoli di poter dire ancora la nostra ». CAMPIONATO PIU’ APERTO? – « Non guardo la classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Lazio: «Mi godo il percorso, ma non guardo la classifica! C’è un aspetto sul quale stiamo lavorando da inizio stagione»