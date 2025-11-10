Concorso docenti scuola secondaria Valle d’Aosta | scadenza domande il 12 novembre

C'è tempo fino alle 23:59 del 12 novembre 2025 per partecipare al concorso per l’inserimento nei ruoli della scuola secondaria bandito dalla Regione Valle d’Aosta. La procedura, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56 del 28 ottobre, riguarda posti comuni e di sostegno per il primo e secondo grado e si svolge per titoli ed esami. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

