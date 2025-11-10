Concorso docenti PNRR3 saranno convocati tutti i candidati che hanno presentato domanda entro il 29 ottobre e non risultano esclusi

Concorso docenti PNRR3, i candidati sono in attesa di ricevere la convocazione con l'indicazione della sede e del turno assegnato. Si tratta di un adempimento che per tanti comporta uno spostamento dalla città di domicilio, con prenotazioni di strutture per l'eventuale pernotto e la necessità di richiedere il permesso a scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it