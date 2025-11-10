Concorso docenti PNRR3 avvio PROVA SCRITTA Domanda tempi aggiuntivi rinvio per gravidanza spazi per allattamento AGGIORNATO
Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria, posto comune e sostegno. In attesa di conoscere il numero dei partecipanti le date in cui si svolgeranno le prove scritte, gli USR si organizzano. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Domanda tempi aggiuntivi, rinvio per gravidanza, spazi per allattamento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
