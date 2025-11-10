Comunisti col Rolex! Attacco durissimo a Fratoianni e compagna | cosa succede

Negli ultimi giorni, le opposizioni non hanno smesso di ribadire il loro messaggio: secondo loro, la manovra del governo favorirebbe i più ricchi. Al centro del dibattito, il taglio dell’Irpef, ritenuto dai critici un aiuto destinato a chi ha redditi annui considerati medio-alti. Paradossalmente, però, la definizione di “ricco” varia in base alla prospettiva politica: secondo le opposizioni, anche chi percepisce tra i 30 e i 50 mila euro annui rientrerebbe nella fascia dei privilegiati. Leggi anche: Redditi dei parlamentari 2024, Giorgia Meloni guadagna mezzo milione grazie ai suoi libri Questa narrativa ha alimentato un acceso dibattito, soprattutto quando i dati pubblici dei redditi dei parlamentari emergono chiaramente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

