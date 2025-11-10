Comune di Avellino nuove modalità per la gestione dei debiti | tra rateizzazioni e supporti ai contribuenti
Avellino, 10 novembre 2025 - A seguito di alcune segnalazioni da parte di associazioni e cittadini in merito alla possibilità di rateizzare le proprie posizioni debitorie, con riferimento al pagamento di tributi e di altre somme di denaro in favore del Comune di Avellino, si comunica quanto segue. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
A un mese dall’affidamento dell’incarico interno, al Comune di Avellino è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo sistema di videosorveglianza. Ottantadue telecamere - supportate da intelligenza artificiale - monitoreranno anche i quartieri periferici. S - facebook.com Vai su Facebook