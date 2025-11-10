Comprati e venduti Ecco i nuovi padroni dei giornali
Perché un armatore vuol possedere una stazione radiofonica e un quotidiano? Che se ne fa un costruttore edile di una tv? Un fondo di investimenti cosa c’entra con la stampa? E la moda? Perché mai u. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
ATTENZIONE PISA vs LAZIO del 30/10/2025 ? Trasferta VIETATA per i residenti nel Lazio ? l’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive ha chiesto alla prefettura e Questura di Pisa l’ANNULLO dei biglietti già venduti della partita in oggetto, - facebook.com Vai su Facebook
Comprati e venduti. Ecco i nuovi padroni dei giornali - Alla faccia dell’intelligenza artificiale, i ricconi spendono ancora per accaparrarsi i vecchi mezzi d’informazione. Come scrive ilfoglio.it