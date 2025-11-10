Compleanno Perin capitan Locatelli celebra uno dei leader dello spogliatoio | il messaggio di auguri sui social da parte del 5 bianconero – FOTO

Compleanno Perin, Manuel Locatelli celebra il portiere sui social. Il numero 5 bianconero e capitano della Juventus ha dedicato una storia Instagram a Perin. Giornata di festa in casa Juventus, anche se la squadra si trova in piena sosta per le nazionali. Oggi, 10 novembre 2025, si festeggia il compleanno di Mattia Perin. L’estremo difensore bianconero spegne 33 candeline. Come da tradizione, il club e i compagni di squadra hanno iniziato a celebrare il portiere sui social network, sottolineando la sua importanza all’interno dello spogliatoio. Tra i tanti messaggi ricevuti, spicca quello del capitano della Vecchia Signora, Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Perin, capitan Locatelli celebra uno dei leader dello spogliatoio: il messaggio di auguri sui social da parte del 5 bianconero – FOTO

