CANTÙ (Como) L’ha aggredita e molestata sessualmente mentre entrava al lavoro, ieri mattina. Ma la vittima, una ragazza di 23 anni, ha gridato, chiedendo aiuto e richiamando l’attenzione dei colleghi di lavoro, che l’hanno soccorsa e messo in fuga l’uomo. Un pakistano di 44 anni domiciliato a Bregnano, M.N.A., che poco dopo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. L’aggressione è avvenuta alle 8 in via Milano a Cantù, mentre la ragazza, una commessa di un supermercato, stava entrando nel negozio. L’uomo l’avrebbe raggiunta, riuscendo a intrufolarsi e bloccandola: ha cercato di abbassarle gli abiti, ma la resistenza della vittima, la sua capacità di divincolarsi e le sue grida, le hanno consentito di evitare il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Commessa aggredita. Un arrestato