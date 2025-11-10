Commento al Vangelo di oggi 10 novembre 2025 | Lc 17,1-6

Lalucedimaria.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 10 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.» San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa Dal Vangelo secondo Luca Lc. L'articolo Commento al Vangelo di oggi 10 novembre 2025: Lc 17,1-6 proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 10 novembre 2025 lc 171 6

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 10 novembre 2025: Lc 17,1-6

News recenti che potrebbero piacerti

commento vangelo oggi 10Commento al Vangelo di oggi 27 ottobre 2025: Lc 13,10-17 - Meditiamo il Vangelo del 27 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Da lalucedimaria.it

La santità è una scelta di campo. Commento al Vangelo di sabato 1° novembre - di Padre Fabrizio Cristarella Orestano Comunità Monastica di Ruviano Tutti i Santi - Riporta clarusonline.it

Domenica 2 novembre – XXXI del Tempo Ordinario - Creati per la vita eterna La proclamazione del Vangelo di Luca si interrompe nella domenica in cui la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 10