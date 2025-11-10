Meditiamo il Vangelo del 10 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.» San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa Dal Vangelo secondo Luca Lc. L'articolo Commento al Vangelo di oggi 10 novembre 2025: Lc 17,1-6 proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

